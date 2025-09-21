Arranca la campaña de las primarias para suceder al líder del partido gobernante de Japón

Los cinco repiten por segundo año consecutivo, tras presentarse en septiembre pasado al mismo puesto después de que el entonces mandatario, Fumio Kishida, decidiera no optar a la reelección.
Según las últimas encuestas, los favoritos para hacerse con el liderazgo del partido, que viene de perder la mayoría en ambas cámaras del Parlamento, son Sanae Takaichi, exministra de Asuntos Internos de corte conservador, y Shinjiro Koizumi, actual ministro de Agricultura, Bosques y Pesca e hijo del ex primer ministro Junichiro Koizumi.
Takaichi, de hecho, fue la candidata más votada en la primera vuelta de las primarias de 2024, pero perdió en segunda ronda ante Ishiba, que anunció su intención de dimitir a comienzos de mes tras un año de malos resultados electorales.
Competirán además por el liderazgo del PLD Toshimitsu Motegi, peso pesado del partido que ha estado al frente de varios ministerios; Takayuki Kobayashi, exministro de Seguridad Económica; y Yoshimasa Hayashi, actual portavoz del PLD y exministro de Exteriores.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Tras los decepcionantes resultados electorales de julio, en los que la coalición perdió el control de la Cámara Alta y pasó a gobernar en minoría, uno de los asuntos principales de la campaña será la renovación del partido, que ha dominado la política japonesa desde la posguerra.
Los candidatos competirán por un total de 590 votos, de los que 295 son de parlamentarios del PLD y otros 295 de miembros del partido, con una segunda vuelta si ninguno de ellos logra una mayoría. Las elecciones se celebrarán el próximo 4 de octubre.