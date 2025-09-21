Arranca la campaña de las primarias para suceder al líder del partido gobernante de Japón

Tokio, 22 sep (EFE).- La campaña para las primarias del Partido Liberal Democrático (PLD), líder de la coalición de gobierno japonesa, arrancaron este lunes con cinco candidatos a suceder al primer ministro, Shigeru Ishiba, al frente del partido y el Gobierno.