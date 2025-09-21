Autoridades de Guyana incautan setenta kilos de cocaína en un equipaje rumbo a Amsterdam

Según detalló en un comunicado la Aduana Antinarcóticos de Guyana, la incautación se llevó a cabo este sábado en un vuelo de la aerolínea holandesa en el aeropuerto internacional Cheddi Jagan, en Timehri, a 41 kilómetros hacia el sur de la capital, Georgetown.

La droga fue encontrada envuelta en 53 paquetes, pegados a un aparato que se utiliza para descargar maletines y cargamento a los aviones.

Por su parte, la ministro de Asuntos Interiores, Oneidge Walrond, sostuvo este domingo en su página de Facebook que la ocupación del contrabando "es otra gran victoria contra el crimen transfronterizo".

"Esto es algo más que un arresto. Es sobre la protección de nuestras fronteras, salvaguardando a nuestra gente y defendiendo el buen nombre de Guyana en el escenario internacional", resaltó.

Al momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido, aunque informaron que recibieron una pista del cargamento, iniciando así el operativo en el avión previo a despegar.

Un operativo similar ocurrió el año pasado, cuando tres trabajadores del aeropuerto fueron arrestados y acusados por intentar transportar otro cargamento de cocaína en un avión de la aerolínea British Airways hacia Londres.