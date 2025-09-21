Bangkok se transforma en un museo al aire libre con una pincelada de arte español

La artista, nacida en Madrid en 1984 y afincada en Mallorca, destaca en una entrevista con EFE el valor de que las ciudades puedan convertirse en "los museos del pueblo", donde cualquier persona pueda "caminar y ver arte sin tener que pagar en una institución o entrar a una galería".

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y con un taller propio en capital balear, Adán ha sido una de las encargadas de vestir con su talento las paredes de seis icónicos distritos de Bangkok, cuya escena artística avanza a paso firme.

En el marco de la muestra 'Krung Thep Creative Streets', organizada por la Embajada de Francia en Tailandia para celebrar los vínculos culturales entre el país del Sudeste Asiático y Europa, una sinergia entre arte local e internacional ha tomado esta semana las calles de vibrantes distritos bangkokianos.

Los barrios de Talat Noi y Song Wat, situados en el oeste de la capital tailandesa y especialmente populares entre los jóvenes por sus modernas cafeterías, cálidos restaurantes y mercados de productos locales y ropa de segundo mano, han sido dos de los enclaves transformados por la pintura en 'spray'.

"Me gusta sobre todo buscar una parte muy estética con el lugar. Evidentemente, hay un mensaje, pero el mensaje que tú, como espectador, le vas a dar. Dependiendo de cómo te sientas emocionalmente cada día, (la obra) te va a transmitir una cosa u otra", reflexiona Adán sobre sus murales 'Just Be You' y 'Art Is Life'.

Las dos obras de tonalidades cálidas que la española ha plasmado en Bangkok están protagonizadas por mujeres de labios carmín y singulares gafas de sol, y cargadas de color, uno de los sellos del universo creativo de Adán.

La quincena de artistas invitados a participar en la exhibición, entre ellos los franceses Olivier Grossetête, JR y Zevs, han dado forma a su 'street art' durante cinco días y este fin de semana, con los murales ya finalizados, la organización del evento ha ofrecido rutas guiadas en tailandés e inglés con parada en la multitud de pinturas erigidas en paredes de Bangkok.

Carolina Adán ensalza la libertad creativa del festival, que no impuso una temática común a los muralistas, y celebra que hubiera un equilibrio entre la participación masculina y femenina.

"Que el arte pueda seguir siendo para todos" es el deseo de la artista española para el futuro.