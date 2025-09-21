Caída de una avioneta en un Parque Industrial en norte de México deja dos muertos

En una breve publicación en redes sociales, Protección Civil del estado informó que al lugar arribaron elementos de la institución donde confirmaron que al interior de la aeronave “se encontraron dos personas, las cuales ya no contaban con signos vitales”.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos y la causa del accidente.

La institución detalló que tras el impacto, al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las autoridades no han precisado hasta ahora el punto de origen ni el destino de la avioneta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Dirección General de Aeronáutica Civil y la Fiscalía estatal indicó que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con medios locales, el accidente habría ocurrido alrededor de las 18:51 hora local (00:51 GMT del domingo). Vecinos y trabajadores de la zona reportaron haber escuchado un "estruendo ensordecedor", lo que provocó alarma entre el personal de las empresas cercanas, aunque no hubo personas lesionadas en tierra ni daños mayores a las instalaciones del parque industrial.