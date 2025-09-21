Capturan al sospechoso de matar a un capitán de la policía cubana

El comunicado refiere que al sospechoso se le decomisó "el arma reglamentaria con su cargador, perteneciente al oficial fallecido, así como el arma blanca utilizada en la consumación del hecho criminal".

Además la nota señala que "el detenido (cuya identidad no ha sido revelada) será sometido al proceso penal correspondiente, con el rigor que establece la justicia revolucionaria y conforme a la magnitud y gravedad del hecho cometido".

El oficial, de 62 años, fue encontrado muerto en la mañana del pasado viernes "con seis heridas de arma blanca y un disparo en la cabeza", en el municipio Caibarién, de la provincia Villa Clara (centro), según informó entonces el Minint.

El ministerio también indicó que el fallecido viajaba "de completo uniforme" en la moto que tenía asignada por su cargo, que "fue hallada al lado del cuerpo" y que se investigaba el crimen para "su total esclarecimiento".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Hechos repudiables como este tendrán siempre la respuesta contundente de las leyes revolucionarias y la condena unánime de nuestro pueblo que no permitirá jamás la impunidad ni el estímulo a la violencia", recalcó el comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este domingo, el Minint reportó -en redes sociales- actos de "reafirmación revolucionaria" realizados en unidades policiales de las provincias de Sancti Spíritus (centro) y Holguín (este), en los que sus miembros expresaron "el compromiso de no dar tregua al delito y las ilegalidades" y "el rechazo a la violencia que promueve el enemigo hacia nuestra Policía".

En Cuba no hay datos públicos y periódicos sobre delincuencia -sobre todo de violencia-, los cuales aparecen en contadas ocasiones en los medios oficiales o en comunicados del Ministerio del Interior.