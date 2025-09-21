Cazas británicos inician misiones de defensa aérea en Polonia tras las incursiones rusas

Como parte de la misión 'Centinela Oriental' de la OTAN, que busca reforzar las defensas en el flanco oriental, los dos cazas británicos despegaron el viernes por la noche de la base aérea de Coningsby, en Lincolnshire (este de Inglaterra), apoyados por un avión Voyager de la RAF, "para patrullar el cielo polaco y disuadir y defenderse de las amenazas aéreas rusas", explicó el Ministerio.

"Regresaron sanos y salvos al Reino Unido la madrugada del sábado" agregó.

"Los Typhoon de la RAF han realizado su primera misión de defensa aérea sobre Polonia enviando una señal clara: el espacio aéreo de la OTAN será defendido", aseguró en la nota el ministro británico de Defensa, John Healey.

Esta primera misión operativa sucede después de la reciente incursión "temeraria y peligrosa" de drones rusos en el espacio aéreo soberano polaco y, a juicio del Ministerio de Defensa británico, supuso la violación más importante del espacio aéreo de la OTAN por parte de Rusia desde que inició la invasión a gran escala en Ucrania en 2022.

Healey recordó que la operación coincide con el 85 aniversario de la Batalla de Inglaterra (1940), donde los pilotos polacos acudieron en ayuda del Reino Unido para evitar que Hitler invadiese Gran Bretaña al inicio de la Segunda Guerra Mundial.

"Es especialmente conmovedor que los pilotos y la tripulación de la RAF estén una vez más hombro con hombro con Polonia en defensa de nuestra seguridad compartida, haciéndonos seguros en casa y fuertes en el exterior", comentó el titular de Defensa británico.