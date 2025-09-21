Consejo de Seguridad ONU abordará este lunes la violación rusa del espacio aéreo estonio

Estonia pidió una reunión de urgencia por primera vez en sus 34 años de pertenencia a las Naciones Unidas, y formalmente la presentaron los cinco países europeos del Consejo: Reino Unido, Francia, Eslovenia, Grecia y Dinamarca.

La Presidencia del Consejo de Seguridad, que corresponde a Corea del Sur, confirmó que la reunión será a las 10:00 hora local de Nueva York (14:00 GMT).

El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, acusó este domingo a Rusia de escalar tensiones regionales y globales tras la violación rusa de su espacio aéreo y reclamó una respuesta internacional, según un comunicado.

El principio de la Carta de Naciones Unidas, dijo el ministro, "estipula la abstención de la amenaza del uso de la fuerza", recordó Tsahkna, que reprochó su comportamiento a Rusia, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Rusia está socavando principios que son esenciales para la seguridad de todos los miembros de la ONU" y su comportamiento "no es coherente con sus obligaciones como miembro permanente del Consejo de Seguridad", agregó.