Corte de Ecuador acepta evaluar referendo convocado por Noboa sobre Asamblea Constituyente

Tras este primer dictamen, que fue enviado al Consejo Nacional Electoral (CNE), el alto tribunal empezará a realizar un control de constitucionalidad de los considerandos, de la pregunta y del estatuto para la elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente propuestos por el presidente en un decreto emitido por segunda vez este sábado, tal como lo señala la normativa.

Una vez que la Corte realice este análisis y emita un dictamen favorable, el CNE recién tendrá luz verde para incluir la pregunta en el referéndum convocado para el próximo 16 de noviembre.

En el dictamen emitido este domingo, la Corte Constitucional enfatizó que la Asamblea Constituyente tendrá la potestad constitucional exclusiva y excluyente de aprobar un proyecto de nueva Constitución, el cual deberá ser posteriormente sometido a referéndum.

Además, señaló que dicho órgano deberá observar "los límites materiales implícitos en el ejercicio del poder constituyente", como el reconocimiento de la dignidad humana como fundamento del sistema jurídico, así como el respeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a las normas imperativas del derecho internacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También le recordó al presidente que, de acuerdo a la Constitución, "toda iniciativa de convocatoria a Asamblea Constituyente requiere, con carácter necesario y previo, la presentación de la solicitud de vía debidamente motivada ante esta Corte para la correspondiente emisión del dictamen de vía".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esto debido a que Noboa convocó por decreto el viernes a un referéndum para consultar a los ecuatorianos si están de acuerdo o no en instaurar la Constituyente, con el objetivo de reemplazar la carta magna aprobada durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017), sin tener antes un aval del alto tribunal.

Los jueces admitieron a trámite cinco demandas de inconstitucionalidad y suspendieron de manera temporal los efectos de ese decreto presidencial.

Esto llevó a que el pleno del CNE declarara la mañana del sábado el inicio del periodo electoral para la celebración del referéndum sin tratar la convocatoria relacionada con la Constituyente.

Sin embargo, por la tarde, Noboa derogó el decreto suspendido y emitió otro con la misma convocatoria, con el objetivo de que el CNE conozca la propuesta sin un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

El ente electoral se volvió a instalar al final de la tarde, pero decidió enviar la pregunta sobre la Asamblea Constituyente a la Corte y le pidió a los jueces que emitan un dictamen lo más pronto posible.

Ahora los consejeros están a la espera de que el alto tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad de la propuesta para poder incluirla en el referéndum, que, por el momento, solo tiene aprobadas dos preguntas relacionadas con la reinstalación de bases militares extranjeras y la eliminación de la financiación pública a organizaciones políticas.

La Asamblea Constituyente fue una de las más grandes promesas de la campaña electoral de Noboa, que logró ser reelegido como gobernante de Ecuador para un periodo completo (2025-2029), tras haber llegado al poder en 2023.

Sin embargo, esta convocatoria se realiza en medio de una pugna que mantiene el mandatario con los jueces de la Corte Constitucional, quienes desde su Gobierno han sido catalogados como "enemigos de la ciudadanía" después de limitar una serie de leyes y estados de excepción promovidos en los últimos meses por el gobernante.

El alto tribunal ha negado también cuatro preguntas del referéndum propuestas por el presidente, decisiones que lo llevaron a liderar dos multitudinarias marchas contra los magistrados en Quito y Guayaquil.