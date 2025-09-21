Cuba tendrá apagones simultáneos este domingo en el 49 % de su territorio

La crisis energética que arrastra Cuba desde hace varios años se ha agravado considerablemente en los últimos meses, lo que se refleja en prolongados apagones diarios que superan hasta las veinte horas diarias en amplias regiones del país y en ciudades importantes como Santiago de Cuba y Holguín (este).

Esa situación ha provocado cinco apagones nacionales desde finales del año pasado.

Las centrales térmicas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento; mientras que decenas de motores de generación están a diario fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar suficiente combustible.

En su nuevo parte, la UNE refiere que en la víspera se afectó el servicio las veinticuatro horas y se mantuvo así durante toda la madrugada de este domingo.

La empresa, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, calcula para el "horario pico" de esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.860 megavatios (MW) y una demanda de 3.500 MW.

El déficit (la diferencia entre oferta y demanda) será de 1.640 MW y la afectación (lo que se desconecta realmente para evitar un apagón desordenado) llegará a los 1.710 MW en la tarde-noche, cuando aumenta la demanda.

El informe de la empresa da cuenta sobre averías y mantenimientos en cinco de las dieciséis unidades de producción termoeléctrica disponibles (distribuidas en siete centrales). Además, 46 motores de generación eléctrica están fuera de servicio por falta de diésel o fueloil.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno cubano señala por su parte a las sanciones estadounidenses por los efectos en este sector.

Diversos cálculos no oficiales estiman que el Gobierno necesitaría entre ocho mil y diez mil millones de dólares para reflotar la red eléctrica.

Los frecuentes apagones lastran la economía cubana, que se contrajo el 1,9 % en 2023 y no creció el año pasado, según estimaciones del propio Gobierno. Según esas cifras y estimaciones del Ejecutivo, el PIB de la isla, que sigue por debajo de los niveles de 2019 y no lo superará este 2025, avanzará al rededor de un 1 %.

La crisis energética atiza además el descontento social en Cuba y ha estado vinculada a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las de julio de 2021.