El Gobierno palestino, expectante ante la Asamblea de la ONU: "Será una semana memorable"

Para Aghabekian, que grandes potencias occidentales como Reino Unido, Canadá y Australia se sumen a esta iniciativa "transmite un mensaje de esperanza al pueblo palestino" mientras el Ejército israelí está inmerso en la invasión de la ciudad de Gaza forzando a todos sus residentes a desplazarse al sur.

De hecho, según avanzan hoy varios medios británicos, está previsto que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmar, anuncie durante la tarde de este domingo el reconocimiento oficial del Estado de Palestina.

El pasado 29 de julio, el jefe del Gobierno británico ya anticipó que el reconocimiento del Estado palestino se llevaría a cabo en septiembre, antes de la celebración de la Asamblea General de la ONU, si Israel no cumplía con una serie de condiciones, como dar pasos para acabar con la "catastrófica situación en Gaza", decretar un alto el fuego o asegurar la no anexión de Cisjordania.

En una rueda de prensa en Ramala celebrada ese domingo y recogida por la agencia oficial palestina Wafa, la ministra palestina afirmó que estas iniciativas son un "reflejo del apoyo internacional a los líderes palestinos y a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), único representantes legítimo del pueblo palestino" que, insistió, "cree en la paz y en la solución de los dos Estados".

"La ocupación es la causa fundamental de la inestabilidad en la región y del sufrimiento del pueblo palestino", aseveró.

Asimismo, subrayó que las principales prioridades del Gobierno liderado por Mahmud Abás es "poner fin al genocidio, la hambruna en Gaza, prevenir el desplazamiento forzado y garantizar la protección del pueblo palestino".

Muchos analistas auguran que el reconocimiento del Estado palestino no parará la ofensiva israelí en Gaza, pero dejará aún más en evidencia a la soledad de EE.UU. e Israel, que ven reducidos sus apoyos a los de gobiernos ultraderechistas (Hungría y Argentina, entre ellos) y a varios estados minúsculos del Pacífico.

Hasta ahora 147 países ya reconocen el Estado palestino, una amplia mayoría entre los 193 estados miembros de la ONU.