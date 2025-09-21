El partido opositor turco CHP renueva el respaldo a su líder ante un juicio por amaños

Özel, único candidato en la lista, recibió 835 votos de las 917 papeletas emitidas, mientras que 82 votos fueron contados como inválidos, informa el diario turco Cumhuriyet.

El congreso extraordinario se convocó como respuesta al juicio abierto este año contra el partido por supuestos amaños y compra de votos en el congreso de 2023, en el que Özel se impuso a su predecesor, Kemal Kilicdaroglu, con una diferencia de 276 votos.

La acusación en este juicio, compuesta por algunas figuras disidentes del partido, habían pedido destituir a la actual cúpula del CHP como medida cautelar y nombrar a Kilicdaroglu como interventor temporal, medida denegada el lunes pasado por el juez.

Kilicdaroglu, que dirigió el partido de 2010 a 2023, no se ha pronunciado al respecto, pero tampoco acudió al congreso hoy, pese a haber sido invitado, informa Cumhuriyet.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su silencio se interpreta en el partido como una actitud hostil hacia Özel, motivada por un supuesto deseo de volver al máximo cargo en el partido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La acusación pide anular el congreso ordinario de 2023 y el extraordinario de abril pasado, en el que Özel fue confirmado en el cargo, pero con el voto de hoy el partido confía en mantener a su presidente en el cargo.

El CHP acusa al Gobierno islamista del actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, de instrumentalizar la judicatura para debilitar la oposición, tanto con estos juicios como las casi dos decenas contra alcaldes del CHP por supuesta corrupción, abiertos desde inicios del año.