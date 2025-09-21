El presidente de Panamá llega a Nueva York para asistir a la Asamblea de la ONU

El presidente panameño tiene previsto reunirse con el secretario general de la ONU, António Guterres, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; la eslovena, Natasa Pirc; el vice primer ministro del Reino Unido, David Lammy, y con el príncipe heredero de Kuwait.

Además participará en la sesión del Consejo de Seguridad por invitación del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, será invitado a la Bolsa de Valores de Nueva York, al "Panama Day" del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y recibirá la carta de invitación para el Foro Económico Mundial 2026, según la información oficial.

Mulino también tiene previsto reunirse con inversionistas y ejecutivos de multinacionales como Apple, Google, Amazon, Citibank, ExxonMobil, entre otras, según el comunicado de la Presidencia panameña divulgado este domingo.

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, así como los ministros Economía y Finanzas, Felipe Chapman; Salud, Fernando Boyd, y Ambiente, Juan Carlos Navarro acompañarán a Mulino en la Asamblea de la ONU.

Mulino hará énfasis en su discurso ante la Asamblea General de la ONU en el "esfuerzo" que hizo su administración para "cerrar" la selva del Darién, fronteriza con Colombia y que hasta el 2024 era usada como ruta migratoria.

Tras la llegada de Mulino al poder en Panamá, el 1 de julio de 2024, y de Donald Trump, el 20 de enero pasado, el flujo migratorio cayó en picada debido a una serie de políticas para frenarlo como aviones pagados por Estados Unidos para devolver los migrantes que atravesaran el Darién o el cierre de "trochas" en esa selva.

El presidente panameño señaló que regresará al 28 de septiembre, después de someterse a una cirugía del hombro en esa ciudad estadounidense.

La 80 Asamblea General de las Naciones Unidas tendrá lugar del 22 al 30 de septiembre en Nueva York, donde se reunirán líderes de más de 200 países.