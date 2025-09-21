El supertifón Ragasa gana intensidad antes de tocar tierra en el norte de Filipinas

"Según la trayectoria pronosticada, el ojo (del tifón) podría pasar cerca o tocar tierra sobre las Islas Babuyan entre el mediodía y las primeras horas de la tarde de hoy", indicó la Agencia Meteorológica del archipiélago (PAGASA) en su último comunicado.

En estas islas, las más septentrionales de Filipinas y habitadas por unas 20.000 personas, las autoridades meteorológicas dieron la mayor alerta por fuertes vientos, previendo importantes daños materiales y "una situación potencialmente muy destructiva para la comunidad".

Además de las Islas Babuyan, el supertifón, conocido como Nando en el país, llevaría fuertes vientos y lluvias torrenciales a zonas del norte de la isla de Luzón, la más poblada y donde se ubica Manila.

"Un total de 3.284 familias, o 10.061 personas, han sido evacuadas de forma preventiva en el norte y centro de Luzón debido a la amenaza del supertifón", indicó este lunes el Consejo para la Gestión de Desastres (NDRRMC), que la víspera ordenó realojar a personas en zonas vulnerables por inundaciones y avalanchas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Oficina del Presidente también anunció la suspensión de clases y el funcionamiento de oficinas gubernamentales, salvo las encargadas de tareas de emergencia, durante este lunes en más de 30 provincias, incluida en Manila.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además más de una decena de vuelos con rutas nacionales han sido cancelados debido al riesgo que supone Ragasa, mientras se ha prohibido la navegación en las zonas de mayor riesgo.

Filipinas sufre unos veinte tifones y tormentas tropicales por año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y termina en noviembre o diciembre.

El año pasado el país asiático vivió una inusual avalancha de seis tormentas tropicales consecutivas en menos de un mes que dejaron al menos 164 muertos.

Esta serie de ciclones afectaron a unas diez millones de personas, según las autoridades del país asiático, y obligaron a evacuar a más de 650.000 residentes de zonas en riesgo.