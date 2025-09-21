"Estuve a instantes de la muerte", dice gazatí tras ataque mortal en la ciudad de Gaza

"Estuve a instantes de la muerte", dice a EFE el palestino que observó el ataque aéreo, quien prefiere no dar su nombre por motivos de seguridad.

Según el vídeo del incidente, el bombardeo israelí se produjo contra la calle Al Shifa y la intersección de la vía Hamid poco antes de las 18:00 hora local.

Una humareda gris nubla la calle, por la que se desplaza una persona corriendo que empuja una silla de ruedas con el fin de socorrer a los heridos.

En el suelo se observan personas ensangrentadas chillando de dolor, y al menos cuatro cuerpos sin vida, dos de los cuales con las piernas cercenadas.

A un par de metros de los cadáveres, se observa un camión cargado con todo tipo de objetos y muebles - mesas, colchones y baldes - pertenecientes a un grupo de personas que se desplazaba de la ciudad de Gaza hacia el sur, debido a la incesante ofensiva israelí contra la capital.

"El Ejército no atacó al camión en sí mismo, sino a personas que estaban en la calle. Hubo mucho heridos y también muertos", detalla el testigo.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí no ha proporcionado aún ninguna información sobre este suceso.

Ayer sábado fue uno de los días con más ataques desde que Israel comenzara su ofensiva terrestre contra la capital el pasado martes, en nombre de la cual ha destruido de forma sistemática viviendas y todo tipo de estructuras en la urbe.

Según un recuento provisional que realizan periodistas gazatíes, basado en las morgues de los hospitales de Gaza, más de un centenar de personas fueron asesinadas en toda la jornada; la mayoría en el asediado norte.

En otro ataque ayer contra la ciudad de Gaza, al menos 14 personas murieron, incluidas 4 niños y cinco mujeres, después de que Israel bombardeara dos casas en las que se refugiaba la familia Dughmush en el barrio de Sabra.

Además, otros 8 palestinos fueron asesinados, y sus cuerpos trasladados al hospital de campaña jordano, en el ataque contra un grupo de personas en el barrio de Tel Al Hawa, al sur de la ciudad de Gaza y uno de los más castigados en las últimas semanas.