Exteriores israelí tilda el reconocimiento británico de Palestina de "recompensa a Hamás"

"El reconocimiento no es más que una recompensa para Hamás, envalentonado por su filial de la Hermandad Musulmana en el Reino Unido", señaló el Ministerio en su cuenta oficial de X.

"Los propios líderes de Hamás admiten abiertamente: este reconocimiento es una consecuencia directa, el fruto de la masacre del 7 de octubre" de 2023, añadió el comunicado, en el que instó a Londres a "no dejar que la ideología yihadista dicte sus políticas".

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este domingo el reconocimiento formal del Estado palestino por el Reino Unido con el objetivo de "revivir la esperanza de la paz" bajo la fórmula de dos Estados.

"Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable", dijo Starmer en un mensaje grabado y difundido en redes sociales.

