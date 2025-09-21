Filipinas ordena evacuaciones preventivas ante la llegada del supertifón Ragasa

El Consejo para la Gestión de Desastres (NDRRMC) pidió a los gobiernos locales que implementen de "inmediato" una evacuación preventiva, sin especificar un número de afectados, y medidas de seguridad ante la llegada de Ragasa, conocido como Nando en el país.

"Deben movilizar a las familias de las zonas de peligro sin demora. Hay vidas en juego y la evacuación preventiva ya no es una opción, sino una obligación", apunta en un comunicado el secretario del Departamento de Interior, Jonvic Remulla.

Entre otras medidas también se prohíbe que los barcos salgan a navegar y urge a la preparación de centros para albergar a los evacuados temporales.

De mantener el rumbo actual, el Ragasa, que gana intensidad y hoy fue declarado como supertifón, podría golpear la tarde-noche del lunes las septentrionales Islas Babuyan, en el estrecho de Luzón y con una población conjunta de casi 20.000 habitantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este domingo el supertifón, que se encuentra a más de 500 kilómetros al este del archipiélago, ya provoca copiosas lluvias en algunas zonas de la isla de Luzón, la más poblada del país y donde se ubica Manila, y otras regiones centrales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Filipinas sufre unos veinte tifones y tormentas tropicales cada año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y termina en noviembre o diciembre.

El año pasado el país asiático vivió una inusual avalancha de seis tormentas tropicales consecutivas en menos de un mes que dejaron al menos 164 muertos.

Esta serie de ciclones afectaron a unas diez millones de personas, según las autoridades del país asiático, y obligaron a evacuar a más de 650.000 residentes de zonas en riesgo.