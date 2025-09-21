Gobernador del banco central de Mauricio acepta dimitir tras petición del primer ministro

"Pienso que en el mejor interés del banco central y el país y para garantizar la estabilidad y la serenidad de la institución, es preferible que renuncie", afirmó a última hora del sábado Sithanen en un mensaje televisado, según recogieron medios locales.

"La semana que viene presentaré mi renuncia después de mi reunión con el primer ministro, para que pueda haber una audiencia justa", añadió.

Horas antes el mismo sábado, Ramgoolam informó sobre su decisión en una rueda de prensa al lamentar que "en los últimos días, el cargo de gobernador del Banco de Mauricio se ha vuelto insostenible e inaceptable".

"Para garantizar el buen funcionamiento del banco central, he solicitado la dimisión de Rama Sithanen", señaló el jefe de Gobierno, si bien elogió el trabajo del banquero al frente de la institución.

El hasta hace poco segundo vicegobernador, Gerard Sanspeur, dimitió a finales del pasado agosto después de tener un enfrentamiento con el hijo de Sithanen, al que acusaba de inmiscuirse en las actividades del banco.

En una rueda de prensa el mes pasado, Sanspeur afirmó que el hijo del gobernador "quería interferir en los procesos de concesión de licencias bancarias, en la contratación y despido de personal y en los procedimientos de licitación", unas acusaciones que Sithanen ha negado.

En su intervención este sábado, el gobernador aseveró: "Una cosa que puedo asegurarles es que ninguna decisión tomada por el banco central estuvo determinada jamás por los mensajes entre estas dos personas (su hijo y el vicegobernador)".

El primer ministro mauriciano tiene previsto nombrar a un nuevo vicegobernador y a un nuevo gobernador para la institución.