Hamás celebra el reconocimiento de Palestina por parte de Reino Unido, Canadá y Australia

"Este reconocimiento constituye un paso relevante para afirmar el derecho de nuestro pueblo palestino a su tierra y a sus lugares sagrados, así como para establecer su Estado independiente con Jerusalén como capital", señaló Hamás en un comunicado.

"Es un homenaje a la lucha, la perseverancia y los sacrificios de nuestro pueblo en el camino hacia la liberación y el retorno", añadió.

El grupo también advirtió que este gesto debe "ir acompañado de medidas prácticas" que conduzcan "al fin inmediato" de la guerra en la Franja de Gaza y a la "lucha contra los proyectos de anexión y judaización" en Cisjordania y Jerusalén.

Hamás instó además a la comunidad internacional, a la ONU y a sus instituciones a "aislar" a Israel, cesar toda cooperación y coordinación con el país, intensificar las medidas punitivas contra él y trabajar para llevar a sus líderes ante tribunales internacionales, exigiéndoles responsabilidades por "crímenes de lesa humanidad".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy