Incautan cuatro toneladas de marihuana de disidentes de las FARC ocultas en cajas de fruta

El operativo, realizado junto con el Ejército en el sector de El Patía, en el departamento del Cauca, permitió interceptar un vehículo que había salido del municipio de Inzá y se dirigía hacia Ipiales, en Nariño, frontera con Ecuador, donde la droga sería entregada.
El cargamento, según precisó Triana en su cuenta oficial de X, pertenecía al frente Dagoberto Ramos Ortiz, una de las facciones disidentes de la antigua guerrilla de las FARC.
En lo que va de 2025, la Policía colombiana ha incautado 240 toneladas de marihuana, agregó la información.
En el departamento del Cauca, situado entre las montañas de la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, tienen fuerte presencia varios bloques de las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Estos grupos se disputan el control del territorio para manejar los cultivos de coca y las rutas del narcotráfico internacional.