Incautan cuatro toneladas de marihuana de disidentes de las FARC ocultas en cajas de fruta

Bogotá, 21 sep (EFE).- Las autoridades colombianas decomisaron 4.000 kilos de marihuana en el suroeste del país de un grupo disidente de las extintas FARC que iban escondidos en cajas de frutas con destino a Ecuador, informó este domingo el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.