Israel intercepta un cohete lanzado desde el norte de Gaza que activa alarmas en Ashdod

"Tras las sirenas que sonaron hace poco en las zonas de Lakhish y Ashdod, se lanzaron dos proyectiles desde el norte de la Franja de Gaza", recoge un breve comunicado en el que el Ejército informó de la intercepción.

El ataque se produce tras una jornada letal en la Franja de Gaza y, en concreto, contra su capital (urbe), donde el Ejército se encuentra inmerso en su invasión terrestre arropada por una intensa campaña de bombardeos aéreos.

La capacidad tanto de Hamás como de la Yihad Islámica de lanzar cohetes contra Israel es mínima tras casi dos años de ofensiva bélica israelí, y este tipo de ataques son poco frecuentes.

Las milicias palestinas siguen reteniendo a 48 rehenes, de los que Israel estima que solo una veintena siguen con vida.

Ayer sábado fue uno de los días con más ataques desde que Israel comenzara su ofensiva terrestre contra la capital gazaarí el pasado martes.

Según un recuento provisional que realizan periodistas gazatíes, basado en las morgues de los hospitales de Gaza, más de un centenar de personas fueron asesinadas en toda la jornada; la mayoría en el asediado norte.

En la Franja de Gaza, al menos 65.200 palestinos han sido asesinados desde octubre de 2023, entre ellos más de 19.000 niños, mientras que universidades, colegios y viviendas han sido sistemáticamente destruidos.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí en Gaza.