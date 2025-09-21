Mundo

Israel mantiene cerrado el cruce de Allenby, que une Cisjordania y Jordania

Jerusalén, 21 sep (EFE).- La Autoridad Aeroportuaria de Israel anunció este domingo que, "en coordinación con jordanos y palestinos", el cruce fronterizo de Allenby permanecerá hoy cerrado al tráfico de pasajeros, según un comunicado compartido con EFE.

Por EFE
21 de septiembre de 2025 - 07:25
Este cruce fronterizo, entre el reino hachemí y Cisjordania ocupada, permanece cerrado desde que el pasado jueves un conductor jordano, de un camión de ayuda que se dirigía a Gaza, abriese fuego mientras atravesaba el cruce, matando a dos soldados israelíes.

Las autoridades jordanas habían anunciado esta mañana la reapertura para el tránsito de pasajeros, no así de mercancías; pero una fuente jordana en el cruce, contactada por EFE, dijo que los soldados israelíes no permitieron el acceso de los viajeros al lado israelí.

El informante, que no dio a conocer detalles sobre si existió un acuerdo previo con las autoridades israelíes, apuntó que "cientos de viajeros siguen esperando tras regresar del cruce fronterizo", lo que "ha causado una grave congestión de vehículos en la carretera que conduce al Puente Rey Hussein".

El cruce de Allenby atiende principalmente a palestinos residentes en Cisjordania ocupada, quienes no reciben permiso para pisar territorio israelí o volar al extranjero a través del Aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv.

