Jordania reabre cruce fronterizo con Cisjordania a pasajeros tras el tiroteo del jueves

"El Puente Rey Hussein ha sido reabierto para el movimiento de pasajeros en ambas direcciones", confirmó la Seguridad Pública jordana, del Ministerio de Interior, según el canal oficial Al Mamlaka.

Apuntó, no obstante, que el cruce permanecerá cerrado "hasta otro aviso" para camiones y operaciones de carga.

El cruce fue cerrado el jueves después de que un camionero, presuntamente conductor de uno de los camiones que transportan ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, abriera fuego y matara a dos israelíes cerca del cruce antes que ser "neutralizado" por el Ejército israelí.

Tras el tiroteo, el Ejército israelí pidió al Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu que suspenda temporalmente la entrada de ayuda a Gaza proveniente de Jordania.

El Gobierno jordano anunció por su parte que abrió una investigación sobre el tiroteo, ocurrido al otro lado del Puente Rey Hussein, y afirmó que condena "todos los actos de violencia y rechaza todas las acciones ilegales que amenazan los intereses y la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza".

El cruce de Allenby atiende principalmente a palestinos residentes en Cisjordania, quienes no reciben permiso para volar al extranjero a través del Aeropuerto Ben Gurión de Israel.

Por ese paso entran también camiones jordanos de camino a la Franja de Gaza.