Ken Follett: "He disfrutado mucho de los libros de Gabriel García Márquez"

Follett, gran lector además de escritor -"no paro de leer", asegura- destacó al Premio Nobel de Literatura colombiano en la entrevista que mantuvo con EFE en Stonehenge, el complejo megalítico situado en el sur del Reino Unido, escenario de su nueva novela 'El círculo de los días' que saldrá a la venta el próximo martes en su versión en inglés, y en octubre en español.

"Leo todo el tiempo, leo constantemente y mis gustos cambian. Me gustan los escritores del siglo XIX, los victorianos franceses como Balzac, y rusos, como Tolstói, y, por supuesto, los ingleses: Dickens, George Eliot y Jane Austen", señala.

Pero de lengua hispana se queda con Gabriel García Márquez, porque ha "disfrutado muchos de sus libros", entre los que destaca 'Cien años de soledad' y 'El amor en los tiempos del cólera'. "Hay muchos escritores interesantes en lengua española, especialmente en Sudamérica", asegura.

E igual que no para de leer, no para de pensar en escribir: "siempre estoy pensando en una nueva novela. Cuando termino una, empiezo a trabajar en otra. Realmente no me detengo", dice.

La última 'El círculo de los días', en la que imagina como fue la construcción de Stonehenge, el monumento que data de entre el final del Neolítico y principios de la Edad del Bronce. Una obra que seguirá sumando lectores para un autor que ha vendido cerca de 200 millones de libros, traducidos a 40 idiomas.