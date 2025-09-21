Kúpiansk, nudo ferroviario de Ucrania en Járkov, amenazado por la captura rusa

Unos 1.700 residentes permanecen en la zona -donde antes de la invasión vivían más de 55.000 personas- mientras la infantería rusa y las unidades de drones kamikaze intentan ampliar la zona bajo su control en el norte de la ciudad y cortar la ruta de suministro desde el oeste.

Muchos lugareños siguen intentando marcharse, pero la evacuación se ha vuelto casi imposible debido a los drones rusos, explicó a EFE Mikola Polianski, un voluntario civil que colabora en la evacuación.

"Los civiles están muriendo bajo los bombardeos rusos. Los cadáveres permanecen tendidos durante días antes de ser enterrados cerca de sus casas, ya que los servicios de emergencia ya no pueden operar allí", dijo.

Kúpiansk y la cercana Kúpiansk-Vuzlovi, que fueron liberadas por la contraofensiva de Ucrania en otoño de 2022, han sido durante mucho tiempo el objetivo "estratégico" de la ofensiva rusa en el este, según el ejército ucraniano.

La captura de esta zona, situada en el cruce de importantes rutas ferroviarias, proporcionaría a Rusia los medios para transportar sus armas y municiones más rápidamente y aumentar la presión sobre el resto de la región de Járkov, al oeste, y Dombás, al sur.

La situación se ha deteriorado notablemente para las fuerzas ucranianas en las últimas semanas, ya que cada vez más soldados rusos han logrado cruzar el río Oskil, una barrera defensiva natural clave.

Pequeños grupos de soldados rusos, a menudo vestidos de civiles, entran en la ciudad desde el norte y el noroeste, expuso el domingo Víctor Tregubov, portavoz del grupo de tropas 'Dnipro', a la televisión ucraniana.

"Suelen ser grupos pequeños, de entre dos y cinco personas, pero pueden ser muchos. Aprovechan su número para atravesar las posiciones ucranianas y capturar algunos edificios", explicó Tregubov.

Según Tregubov, los soldados rusos ya no pueden entrar en la ciudad a través de los grandes gasoductos, que utilizaban para evitar ser detectados por los drones ucranianos.

Ucrania ataca los cruces del río Oskil, impidiendo que las fuerzas rusas trasladen vehículos blindados a la ciudad, expuso el analista militar Kostiantin Mashovets para el Grupo de Resistencia Informativa.

Los rusos sufren actualmente grandes bajas y no pueden evacuar a sus heridos, dijo Polianski a EFE.

Sin embargo, muchos de ellos ya se encuentran en la ciudad y utilizan los sótanos de los edificios civiles como refugio e intentando avanzar hacia el centro de Kúpiansk.

"Sus operadores de drones también se encuentran dentro de la ciudad", señaló el voluntario.

Polianski, que maneja un coche mejorado con un potente motor y un detector de drones, ha recibido varias solicitudes de evacuación de los habitantes locales.

Sin forma de llegar hasta ellos, no está claro si las personas siguen con vida, admitió.

En estos momentos, las fuerzas rusas en Kúpiansk se concentran en las afueras del norte de la ciudad, según el mapa del campo de batalla proporcionado por la respetada plataforma analítica ucraniana DeepState.

"Creemos que los rusos serán destruidos allí", afirmó el sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien afirmó que las "unidades fuertes" de Ucrania se encuentran en la zona, dedicadas a luchar contra lo que llamó "grupos saboteadores" de Rusia.

Sin embargo, la propia presencia rusa en Kúpiansk se debe al fracaso a la hora de organizar la defensa de la ciudad, según un bloguero militar con 175.000 suscriptores conocido con el nombre de 'Alex', una de las voces más críticas.

La situación sobre el terreno se encuentra en un punto medio, no es ni excesivamente buena ni demasiado mala, según Polianski.

Kúpiansk no cuenta con muchos edificios residenciales grandes ni fábricas que puedan servir como posiciones defensivas sólidas para las tropas ucranianas, planteó Polianski a EFE.

Él cree que, si se envían reservas sólidas a la zona, aún se podría detener el avance ruso.

"Nuestros soldados están cansados, muchos no han visto a sus hijos ni a sus familias desde hace mucho tiempo. Sin embargo, nadie va a rendirse y están dispuestos a seguir defendiendo nuestra tierra", subrayó Polianski.