Kurdosirios y fuerzas gubernamentales se acusan de matar a 7 civiles en el norte de Siria

El Ministerio de Defensa sirio dijo en un comunicado difundido por la agencia de noticias oficial, SANA, que el ataque se produjo el sábado sobre las 18.20 hora local, cuando las FSD atacaron las aldeas bajo control gubernamental de Tal Maaz, Alsa y Al Kayariya de la provincia de Alepo "con proyectiles de mortero".

Asimismo, indicó que las tropas gubernamentales "detectaron el lanzamiento de cohetes desde uno de los lanzacohetes de las FDS hacia la aldea de Umm Tina", que se encuentra bajo control de los kurdosirios, y donde el sábado murieron siete civiles, según la alianza y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

"El Ministerio de Defensa afirma que continúa cumpliendo con su deber nacional de defender a los sirios y preservar su seguridad y estabilidad. Responsabiliza plenamente a las fuerzas de las FDS por la masacre perpetrada contra los residentes de la aldea de Umm Tina, en un intento de acusar falsamente al Ejército Árabe Sirio", añadió.

Por su parte, las FSD acusaron en otro comunicado al Ejército sirio de "eludir la responsabilidad" de la acción y de "encubrir los repetidos crímenes y ataques perpetrados por sus facciones".

"Siete civiles murieron en el ataque, entre ellos niños de entre uno y cuatro años, así como mujeres mayores de setenta años. Otras cuatro personas resultaron heridas en el bombardeo de artillería perpetrado por grupos armados del gobierno de Damasco la noche del 20 de septiembre", denunciaron las FSD.

Durante el mandato del derrocado Bachar al Asad, las FSD se enfrentaban a grupos entonces opositores respaldados por Turquía, que el pasado año participaron en la ofensiva para hacer caer al antiguo régimen y ahora están del lado del nuevo Gobierno de transición.

Los kurdosirios y Damasco firmaron un acuerdo el pasado marzo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el cambio de régimen, pero el proceso está mayormente estancado por falta de consenso y en las últimas semanas se han registrado algunos choques armados.