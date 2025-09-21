Mundo

La Bolsa de Tokio vuelve al verde impulsada por las ganancias en Wall Street

Tokio, 22 sep (EFE).- La Bolsa de Tokio volvió a abrir con subidas este lunes, impulsada por las ganancias en Wall Street, tras perder parte de sus avances el pasado viernes, después de que el Banco de Japón (BoJ) anunciara que comenzará a vender sus tenencias de fondos cotizados (ETF), lo que generó pesimismo entre los inversores.

Por EFE
21 de septiembre de 2025 - 22:10
El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía un 1,35 % o 610 puntos, hasta los 45.655 enteros, cuarenta minutos después de la apertura de la sesión.

El Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 0,82 % o 26 puntos, y se situaba en 3.174 unidades.

Los inversores reaccionaron positivamente a la tendencia en Wall Street, que cerró la semana pasada con récords en sus principales índices impulsado por la rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos.

En el sector de los semiconductores, las principales compañías japonesas como Tokyo Electron y TDK acumulaban ascensos del 3,53 y 2,85 %, mientras que el gigante electrónico Sony crecía un 2,31 %.

El fabricante de vehículos Toyota se apreciaba un 0,94 %, y el gigante de los videojuegos Nintendo subía un 2,27 %.

