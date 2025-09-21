La Bolsa de Tokio vuelve al verde impulsada por las ganancias en Wall Street

Tokio, 22 sep (EFE).- La Bolsa de Tokio volvió a abrir con subidas este lunes, impulsada por las ganancias en Wall Street, tras perder parte de sus avances el pasado viernes, después de que el Banco de Japón (BoJ) anunciara que comenzará a vender sus tenencias de fondos cotizados (ETF), lo que generó pesimismo entre los inversores.