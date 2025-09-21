La Fuerza Armada de Venezuela detiene a un hombre por presunto tráfico ilícito de armas

Caracas, 21 sep (EFE).- Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) detuvieron a un hombre en el estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia) por presunto tráfico ilícito de armas y municiones, informó este domingo el fiscal general, Tarek William Saab.