La Fuerza Armada de Venezuela detiene a un hombre por presunto tráfico ilícito de armas

Saab indicó, en una publicación en Instagram, que el sujeto será acusado de los delitos de "secuestro breve agravado, tráfico de armas y municiones, asociación para delinquir y aprovechamiento de vehículo".
"A dicho delincuente le fueron incautadas armas de guerra y 109 cartuchos de distintos calibres, ocultos en un vehículo", señaló el fiscal general.
En julio pasado, Saab informó que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a tres personas, dos hombres y una mujer, por el presunto tráfico de armas y municiones.
El funcionario explicó entonces que las personas presuntamente transportaban 2.277 municiones de diferentes calibres, dos armas de fuego y 17 cargadores, por lo que fueron acusados del delito de "tráfico ilícito de armas y municiones".
Igualmente, dijo que estas personas se dedicaban a la venta de las municiones y las armas, "atentando contra la paz del pueblo venezolano".
En febrero pasado, la Justicia venezolana condenó a dos hombres a 22 años y seis meses de prisión por el tráfico de 150 municiones de calibre de 45 milímetros, según informó entonces el Ministerio Público (MP, Fiscalía).