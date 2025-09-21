Mahmud Abás celebra el reconocimiento británico de Palestina como paso hacia la paz

Según informó la agencia oficial palestina Wafa, Abás aseguró que el reconocimiento "allanará el camino para la aplicación de la solución de dos Estados", que permitiría a Palestina vivir "junto al Estado de Israel en seguridad, paz y buena vecindad".

El mandatario recalcó que la prioridad actual es alcanzar un "alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria, la liberación de todos los rehenes y prisioneros" como también "la retirada total israelí de la Franja de Gaza" y "poner fin a la actividad de asentamientos y al terrorismo de colonos".

El primer ministro británico, Keir Starmer, había anunciado poco antes el reconocimiento formal del Estado palestino, con el objetivo de "revivir la esperanza de paz" bajo la fórmula de los dos Estados.

"Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable", dijo Starmer en un mensaje grabado y difundido en redes sociales.

Además del Reino Unido, Canadá y Australia también anunciaron este domingo el reconocimiento del Estado palestino, lo que el Gobierno de la Autoridad Palestina celebró en otro comunicado recogido por la misma agencia.

Su Ministerio de Exteriores calificó de "valiente" y en consonancia con el derecho internacional la decisión de los tres países, y alentó a los países que aún no lo han hecho a seguir su ejemplo, mencionando de forma especial a Estados Unidos.

Exteriores afirmó que estos pasos reflejan "un compromiso genuino con el fin de la ocupación y la consecución de la paz".

Estos pronunciamientos se producen en un contexto de creciente presión diplomática para avanzar en una solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí, marcado por décadas de estancamiento en las negociaciones de paz.

El Gobierno palestino ha señalado que tales reconocimientos refuerzan su posición en foros internacionales y contribuyen a legitimar su aspiración de establecer un Estado soberano, una reivindicación que sigue siendo central en las negociaciones con Israel pero que el Gobierno de Benjamín Netanyahu no tiene en su agenda.