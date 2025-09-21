Miles de personas despiden en India al cantante Zubeen Garg, símbolo cultural del noreste

Garg grabó miles de canciones en más de 30 idiomas y dialectos y fue considerado la voz de una generación en Assam, donde su música marcó a jóvenes y adultos como un símbolo de identidad regional.

Su versatilidad lo llevó a colaborar también con Bollywood, pero su verdadero peso estuvo en el noreste indio, una región marcada por tensiones étnicas, reclamos de autonomía y un fuerte sentimiento de identidad frente al poder central de Nueva Delhi.

La llegada de su cuerpo a Guwahati paralizó la ciudad: comercios cerrados, procesiones multitudinarias y seguidores coreando sus canciones durante kilómetros.

El Gobierno regional decretó tres días de luto oficial en su honor.

Muchas de las calles principales, mercados y espacios públicos quedaron vacíos en lo que algunos llaman un "Día Negro" en Guwahati, una jornada marcada por la solidaridad entre extraños, el silencio compartido y el homenaje comunitario.

El artista murió el viernes en Singapur, tras sufrir un episodio convulsivo mientras nadaba en el mar durante una excursión en barco con amigos. Fue trasladado de urgencia al hospital Singapore General e ingresado en la unidad de cuidados intensivos, donde finalmente falleció, según confirmaron medios locales.

El noreste de la India, compuesto por ocho estados, es una región diversa, fronteriza con países como Bangladés, Birmania y Bután.

A menudo queda fuera del relato dominante del país, centrado en el norte y en las grandes ciudades, pero ha sido escenario de movimientos separatistas, insurgencias y reivindicaciones de identidad.