Ministro de Cultura alemán critica la iniciativa que busca excluir de Eurovisión a Israel

Según unas declaraciones recogidas este domingo por la edición digital del semanario 'Die Zeit', Weimer llamó "cancelación cultural" la iniciativa contra la participación de Israel en el evento musical.

"Precisamente porque Eurovisión nació de las ruinas de la guerra, no debe convertirse en un escenario de exclusión", señaló el ministro alemán.

"Quien hoy excluye a Israel, convierte una fiesta de entendimiento en un tribunal" dijo Weimer, al aludir a los cinco países europeos (España, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia -esta última no miembro de la UE-) que han decidido no participar en la próxima edición de Eurovisión junto a Israel.

Según recogió 'Die Zeit', también valoran adoptar la posición de ese grupo de países otras naciones como Bélgica y Suecia.

Weimer ya había calificado el pasado mes de mayo la idea de expulsar a Israel de Eurovisión como algo "repulsivo".