Ministro radical israelí dice que "habría que subir la intensidad" de los ataques en Gaza

"Necesitamos hacer una anexión de la mayor cantidad posible de territorio en Gaza. Ya hablé acerca de (establecer) barrios residenciales de policías en Gaza, frente al mar. Si es nuestro, debemos decir con certeza que es nuestro. Este es nuestro hogar y nos quedaremos en él", declaró el líder del partido extremista Otzma Yehudit en una entrevista radiofónica con la emisora israelí 103fm.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente debate dentro del Gobierno israelí sobre el futuro de Gaza tras la guerra. Mientras el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha evitado pronunciarse de forma explícita sobre la anexión, Ben Gvir y otros miembros del ala ultranacionalista de la coalición presionan para establecer una política de asentamientos permanentes.

La comunidad internacional rechaza de forma casi unánime cualquier proyecto de colonización en Gaza, considerando que vulnera el derecho internacional y socava la posibilidad de una solución de dos Estados. Organismos como Naciones Unidas y la Unión Europea han reiterado en los últimos meses su oposición a cualquier intento de modificación unilateral del estatus del enclave palestino.

En el interior de Israel, las palabras de Ben Gvir también generan divisiones: mientras sus partidarios ven en ellas una reafirmación de la soberanía israelí, sectores más moderados alertan de que esta posición puede aislar aún más a Israel en el plano diplomático y dificultar las relaciones con Washington, su principal aliado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy