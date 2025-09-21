Ministros de Exteriores de Argelia y Túnez participarán en la Asamblea General de la ONU

Argel, 21 sep (EFE).- El ministro de Exteriores de Túnez, Mohamed Ali Nafti, será el encargado de representar a Túnez ante la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas que comenzará el próximo martes, según anunció este domingo el Ministerio.