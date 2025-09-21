Ministros de Exteriores de Argelia y Túnez participarán en la Asamblea General de la ONU

Por su parte, Argelia adelantó este sábado la participación de Ahmed Attaf, titular de Exteriores, en la Asamblea General, y su intervención en el debate relacionado con la cuestión palestina programado "a petición de Argelia y de varios países islámicos".
En paralelo, Argelia -miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU- confirmó la participación de Attaf en la reunión relacionada con el impacto de la inteligencia artificial en la paz y la seguridad internacionales, convocada por Corea del Sur.
El alto cargo tunecino participará por su parte en varias reuniones, entre ellas las del Grupo de los 77 + China, así como encuentros con representantes de organismos y organizaciones de las Naciones Unidas.
Según el ministerio tunecino, Nafti presentará "la visión de Túnez" en reuniones relacionadas con la cooperación multilateral en "los sectores económico, financiero, sanitario y climático", así como en los sectores relativos a "las mujeres y la juventud".
La 80 Asamblea General de las Naciones Unidas tendrá lugar del 22 al 30 de septiembre en Nueva York, donde se reunirán líderes de más de 200 países.