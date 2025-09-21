Policía detiene a sospechoso de ataque a tiros contra casa de periodista paraguayo

El Ministerio Público dijo -en un comunicado- que en la madrugada de este domingo se produjeron dos allanamientos en la ciudad de Ñemby (centro), donde se detuvieron a tres personas, de las que "una estaría implicada" en el ataque ocurrido a la residencia de Costa el pasado miércoles en el municipio vecino de Lambaré (centro).

"Se sospecha que uno de los detenidos estaría implicado en el atentado sufrido (por) el periodista Fabián Costa en la madrugada del pasado 17 de septiembre en la ciudad de Lambaré", dijo la Fiscalía.

Costa, que es el jefe de Comunicación de la municipalidad (alcaldía) de Lambaré, denunció que su vehículo recibió diecisiete impactos de bala y otros cinco quedaron incrustados en la fachada de su casa, cuando él se encontraba en la vivienda.

La Fiscalía afirmó que en la casa del sospechoso se hallaron proyectiles calibre nueve milímetros y objetos para la supuesta elaboración de estupefacientes, además de balanzas de precisión, dinero y celulares.

Los otros dos arrestados esta madrugada, en una vivienda diferente, tenían en su poder crack, marihuana, pasta base de cocaína, un revólver calibre 22, dinero y celulares, entre otros objetos.

La fiscal Verónica Mayor "manifestó que estos procedimientos y resultados son de vital importancia para el esclarecimiento del hecho investigado".

En la víspera, la Fiscalía General informó que ha solicitado a la Policía brindar seguridad a un total de cuatro periodistas que sufrieron ataques y amenazas.

Además de Costa, su colega Carlos Benítez denunció que su casa, también en Lambaré, fue atacada la noche del jueves 18 de septiembre con dos disparos, cuando él estaba fuera.

Benítez, director del diario digital El Observador, atribuyó el ataque a sus investigaciones en el caso denominado "La Mafia de los pagarés", que presuntamente implica a empleados de la Justicia en la manipulación de causas para hacer cobros de deudas a centenares de personas.

La Fiscalía también investiga amenazas contra el periodista Aníbal Gómez, en la ciudad Pedro Juan Caballero (norte), en un proceso en el que ha sido detenido un familiar suyo, supuestamente involucrado en el hecho.

Los fiscales, además, hacen un seguimiento de las amenazas denunciadas por la informadora Mabel Portillo, en el departamento de Guairá (centro).