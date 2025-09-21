Presidente israelí: reconocimiento de Palestina no ayudará "a un solo palestino"

"(El reconocimiento) no ayudará a un solo palestino, no ayudará a liberar a un solo rehén y no nos permitirá alcanzar ningún acuerdo entre israelíes y palestinos”, escribió Herzog en su cuenta de X. "Solo envalentonará a las fuerzas de la oscuridad", subrayó.

El mandatario calificó la decisión como “un día triste para quienes buscan la verdadera paz” y señaló que, tras los ataques del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023, la medida “no es sorprendente, celebrada por Hamás, que continúa su campaña de terror y mantiene cruelmente a 48 rehenes en túneles y calabozos de Gaza”.

Más temprano, Hamás celebró el reconocimiento del Estado palestino por los tres países, describiéndolo como un “paso importante” para reafirmar el derecho del pueblo palestino “a su tierra y a sus lugares sagrados” y para establecer un Estado independiente con Jerusalén como su capital.