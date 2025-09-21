República Dominicana y España firman un memorando para promover el español en diplomacia

El convenio establece las bases para colaboraciones que "contribuyan a que la lengua española tenga una mayor presencia y reconocimiento en las organizaciones internacionales, el sector jurídico y el arbitraje internacional", señaló el ministerio dominicano en un comunicado.

El acuerdo fue firmado por el viceministro dominicano de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, en representación del canciller Roberto Álvarez, y la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo del Gobierno de España, Susana Sumelzo Jordán.

Las partes se comprometieron a fomentar el uso del Español en las organizaciones internacionales, exigir la traducción de documentos a este idioma y destacar el Día del Idioma Español.

Además, con el acuerdo persiguen fortalecer los Grupos de Amigos del Español, impulsar que esta lengua sea un criterio de selección del personal que trabaja en los organismos multilaterales y fomentar el idioma en las academias diplomáticas, entre otras iniciativas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el acto de presentación del memorando acordado estuvieron presentes los viceministros del Mirex, Francisco Caraballo, Hugo Rivera, Opinio Díaz, y Celinés Toribio; así como también la embajadora de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga.