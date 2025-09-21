Restablecida la electricidad en la zona sur del Aeropuerto las Américas de Santo Domingo

Aerodom indicó en un comunicado que trabajan para restablecer los circuitos de la zona norte y, posteriormente, todos los sistemas, y señaló que "las operaciones se irán normalizando de manera gradual".

La operadora recomendó a los pasajeros con vuelos programados "mantenerse en contacto con sus aerolíneas".

Según la empresa, un fallo en una seleccionadora interna fue el causante de la falta de energía que afecta al aeropuerto.

Por otra parte, el Departamento Aeroportuario dominicano señaló este domingo en un comunicado que ha dispuesto una investigación y solicitado un informe oficial a Aerodom sobre las causas que provocaron el apagón.

Según este departamento los aeropuertos tienen protocolos que "permiten detectar rápidamente cualquier fallo y activar alternativas inmediatas para garantizar la operatividad".

Por ello, la autoridad aeroportuaria señaló que está "en el deber de solicitar una investigación que permita determinar la realidad de lo acontecido".

Además, la entidad afirmó que deben establecer que "la situación no ha representado ningún riesgo para alguna aeronave, y que tanto el campo aéreo con la torre de control se han mantenido operando con sistemas de respaldo, permitiendo que vuelos continúen aterrizando o despegando".

Según el departamento, "otras aeronaves han sido desviadas a aeropuertos alternos" para tener mayores facilidades en tierra.