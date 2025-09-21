Riga expresa protesta a encargado de negocios ruso tras invasión de espacio aéreo estonio

El Gobierno de Riga informó este domingo en un comunicado de que entregó al encargado de negocios una nota para "presentar una protesta categórica por la incursión de aviones de combate rusos en el espacio aéreo de Estonia el 19 de septiembre".

"El comportamiento irresponsable de Rusia constituye una grave violación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944", señaló el comunicado, que denunció el comportamiento ruso porque "no sólo supone una grave amenaza para la aviación civil, sino que también provoca una escalada".

Letonia, vecina de Estonia, también transmitió al responsable de negocios su exigencia de que Rusia "ponga fin a su guerra de agresión contra Ucrania, retire sus fuerzas de ocupación de todo el territorio ucraniano reconocido internacionalmente y compense todas las pérdidas sufridas por Ucrania".

Como consecuencia de la violación rusa del espacio aéreo estonio, Tallin invocó el artículo 4 de la OTAN, al que todo miembro de la Alianza Atlántica puede recurrir si ve amenazada su integridad territorial, independencia política o seguridad.

A petición de Estonia, el lunes tendrá lugar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York en la que se abordará la violación rusa del espacio aéreo.

La semana pasada, drones rusos violaron el espacio aéreo de Polonia, y hace dos viernes, un dron de Moscú hizo lo mismo en Rumanía.