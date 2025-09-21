R.Unido destina 17 millones de euros en chalecos y pistolas taser para personal de prisión

Según un comunicado del Ministerio de Justicia británico, esta inversión aumentará de 750 a 10.000 el número de chalecos disponibles y permitirá capacitar a hasta 500 funcionarios en el uso de pistolas taser, con el objetivo de proteger mejor al personal de la violencia en las cárceles.

Las prisiones ya han comenzado a recibir el equipo esta semana y está listo para usar, especificó el Ministerio.

"Nuestros funcionarios penitenciarios se arriesgan a diario para protegernos. Esta nueva inversión transmite un mensaje claro: respaldamos a nuestro personal y les brindaremos las herramientas necesarias para realizar su trabajo de forma segura", dijo Lammy en la nota.

La medida se produce después de que tres funcionarios de la prisión de alta seguridad de Frankland, al noreste de Inglaterra, fuesen apuñalados con cuchillas improvisadas y atacados con aceite hirviendo por Hashem Abedi, el hermano del atacante suicida del atentado del Manchester Arena de 2017.

Según el Ministerio de Justicia, este anuncio forma parte de las "decisivas medidas" adoptadas por el Gobierno laborista de Keir Starmer para afrontar la crisis penitenciaria "heredada" de los anteriores ejecutivos conservadores, que tienen el foco en la construcción de miles de plazas adicionales y en la protección del personal.