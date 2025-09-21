Rusia derriba 19 drones ucranianos, la mayoría en la península de Crimea

"Durante la noche, los sistemas de defensa aérea en servicio destruyeron 19 drones ucranianos de ala fija", dice la nota del Ministerio de Defensa publicada en Telegram sin especificar esta vez la franja horaria de los bombardeos.

La mayoría de los drones (12) fueron derribados sobrevolando la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y el mar Negro (cuatro).

Otros dos fueron abatidos en Briansk y uno en Kursk, ambas regiones fronterizas con Ucrania.

Esta bajada de intensidad de ataques contrasta con el de ayer, cuando Defensa informó haber abatido casi 150 drones ucranianos en una jornada de ataques que afectó a dos refinerías de petróleo en Sarátov y Samara.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rusia comunica sobre los drones abatidos, pero no sobre aquellos que logran impactar contra sus objetivos.