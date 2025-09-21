Rusia, tercer país en brecha salarial de género entre países G20, según medio oficialista

La mayor brecha salarial de género se encuentra en Corea del Sur, donde las mujeres ganan un 32,5 % menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, le sigue India con un 30,41 % y Rusia con un 30,36 %, según datos recopilados por la agencia rusa.

A los diez primeros les completa Arabia Saudí (28,2 %), Turquía (27,1 %), Reino Unido (26,8 %), Argentina (26,33 %), Japón (26,27 %), Italia (24,8 %), Francia (23,7 %) y México (21,6 %).

Por detrás queda Brasil con el 18,1 %; Estados Unidos con el 17,3 %; Indonesia, 16,6 % y Alemania con el 15,6 %.

Los países que menor brecha presentan son Australia (10,7 %), Canadá (12,6 %) y China (13 %).

Según Gazeta.ru, el aumento de esta brecha en Rusia puede deberse a la escasez de trabajadores cualificados en industrias dominadas por hombres, como la industria de defensa, que ha aumentado su demanda desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.

En junio de 2025, según datos de Rosstat, las mujeres rusas encontraron empleo en un promedio de cinco meses y tres días, lo que significa cuatro días más rápido que los hombres.

A pesar de que las mujeres pueden ser contratadas con mayor facilidad, encuentran mayores dificultades para ascender en el puesto de trabajo, tener mayores responsabilidades y aumentar su salario, en comparación con los hombres.