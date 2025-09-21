Salvini se rodea de Abascal, Bardella y Bolsonaro para la fiesta anual de la Liga

La reunión de Pontida, durante la que en el pasado se reivindicaba la independencia de Italia de la Padania y que ahora se ha convertido en una evento de defensa del soberanismo nacional, comenzó con las varias intervenciones de los máximos exponentes del partido, presidentes regionales y ministros donde sobre todo se lanzaron eslogan contra la migración y Europa.

Entre los invitados internacionales, Abascal envió un vídeo-mensaje en el que aseguró que "quieren acabar" con la derecha. "Van a tratar de amedrentarnos amenazas y con violencia", agregó.

En su mensaje proyectado en la explanada de Pontida ante miles de votantes de la Liga afirmó que "el islamismo no puede tener de Europa refugio ni cuartel general, quienes vengan a imponer una religión ajena quienes vengan a maltratar a las mujeres. Simplemente tienen que irse quienes vengan a vivir del esfuerzo de los demás".

"Más pronto que tarde no vamos a estar con los que maltratan a las mujeres con los que mutilan a las niñas y las encierran detrás de sacos. No vamos a estar con quienes vienen a vivir del esfuerzo ajeno. No vamos a estar quienes quieren imponer una ideología nefasta y ajena a nuestra cultura", añadió.

Aseguró que a la derecha se les intenta "amordazar" y "atacan la libertad de expresión con el burdo artificio jurídico del delito de odio, para que solo podamos expresarnos en nuestras y en voz baja como en la Unión Soviética".

En este evento , bajo el lema “Libres y fuertes”, también se rindió un homenaje al activista estadounidense ultraconservador Charlie Kirk, asesinado la semana pasada.

En un vídeo, el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU, Mike Johnson, destacó que Kirk habría querido que se siguiese luchando y nunca "se bajase la voz" o "se viviera con miedo".

También participó en el evento Flávio Bolsonaro quien afirmó que "con la izquierda al poder, Brasil ha perdido su soberania y China se esta comprando todo el país, desde los minerales a la agricultura" y que "la derecha luchara para que la bandera nunca sea al roja del comunismo".

El hijo del presidente Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado, cargó contra la Justicia brasileña que aseguró que se está intentando "eliminar a los opositores como hacen Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua".

Pidió a Italia que no extradite a la diputada brasileña Carla Zambelli, detenida en el país, y acusó a los medios de mentir y de "alimentar el odio" por llamarles extremistas y aseguró que tienen la "responsabilidad" de los ataques que sufrieron Bolsonaro, Trump o el asesinato de Kirk.

Por su parte, Bardella atacó a la Unión Europea asegurando que se ha convertido en una "maquina enloquecida" y aseguró que devolveran el orgullo y restablecerán el orden en Francia.

El líder de la Liga comenzó su intervención guardando un minuto de silencio por la muerte de Kirk y aseguró que "la esperanza de lograr dos pueblos y dos Estados en el futuro es imposible mientras los degolladores islámicos de Hamás mantengan como rehenes a niños palestinos e israelíes".

Mientras que sobre el conflicto en Ucrania pidió a los administradores, alcaldes, concejales y concejales de la Liga "que presenten mañana una moción en todos los municipios reiterando que Italia está en contra de la guerra y que nunca enviaremos a nuestros hijos a luchar en Ucrania ni en Rusia".

"No estamos en guerra con nadie. Un no rotundo a un ejército europeo y a la deuda europea", dijo Salvini.