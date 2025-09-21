Seúl promueve un Ejército independiente de tropas extranjeras ante nueva postura de EE.UU.

"El problema clave es la mentalidad sumisa de los que creen que la autodefensa es imposible sin fuerzas extranjeras", declaró Lee en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook, en el que prometió avanzar hacia "una postura de defensa nacional totalmente independiente".

El mandatario dijo que la humanidad se está dirigiendo a un escenario de confrontación extrema y conflictos armados a gran escala, advirtiendo que Corea del Sur "no debe ser arrastrada a conflictos militares externos".

Por un lado, sus palabras pueden interpretarse como referencia a la prevista transferencia del control operativo en tiempos de guerra (OPCON) de Washington a Seúl, que pretende lograr durante su mandato.

Sin embargo, también llegan en medio de los planes de EE.UU. de modernizar la alianza con Seúl. El concepto contempla posibles cambios en el despliegue de los 28.500 soldados estadounidenses en Corea del Sur, un aumento del gasto en defensa surcoreano y una revisión del reparto de costes, entre otros puntos.

La modernización incluye la "flexibilidad estratégica" para que las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur (USFK) no se concentren solo en disuadir a Pionyang, sino también en afrontar contingencias regionales, incluidas las tensiones entre China y Taiwán, lo cual es un punto delicado para la relación entre Seúl y Pekín.

Asimismo, Washington está debatiendo una posible reducción de las USFK y hay preocupaciones en Seúl por el número de soldados en su Ejército nacional, en medio de la baja tasa de natalidad del país asiático.

Frente a la reducción del número de jóvenes en edad de servicio militar, Lee abogó por un Ejército más pequeño pero altamente tecnificado, equipado con robots de combate con inteligencia artificial, drones autónomos y misiles de alta precisión, en lugar de un modelo basado en la cantidad de tropas.

Lee recordó que Corea del Sur ya destina un presupuesto militar equivalente a 1,4 veces el PIB norcoreano, cuenta con 2,6 millones de reservistas entrenados y está clasificada entre las cinco principales potencias militares del mundo.