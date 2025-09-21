Sindicatos menores italianos convocan huelga mañana para denunciar la situación en Gaza

En la convocatoria, la USB explicó que la huelga "busca mostrar solidaridad con los palestinos que viven en la Franja de Gaza", así como "servirá para mostrar solidaridad con la Flotilla Global Sumud , la iniciativa independiente a través de la cual decenas de barcos intentan llevar alimentos y ayuda humanitaria, rompiendo así el bloqueo naval israelí".

La USB también según se lee "criticó al gobierno italiano y a la Unión Europea por no imponer sanciones adecuadas a la gravedad de la situación contra Israel".

Ninguno de los principales sindicatos italianos se ha sumado a la huelga general de mañana. El sindicato mayoritario CGIL también organizó una huelga independiente en apoyo a Palestina el pasado viernes con varias manifestaciones que, en general, fueron bastante reducidas.

Como las pasadas huelgas convocadas por la USB se prevé que causará sobre todo parones en el sector del transporte público, así como el cierre de colegios por la falta de personal, así como se han convocado algunas manifestaciones de apoyo a la población palestina en varias ciudades italianas.

Tampoco de los principales políticos de la oposición participarán en las manifestaciones previstas para mañana, aunque algunos como el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte y la secretaria del Partido Demócrata, Elly Schlein sí que se unieron a la protesta organizada por la CGIL el viernes.