Siria celebrará el 5 de octubre sus primeras elecciones parlamentarias sin Al Asad

"El Comité Supremo para las Elecciones a la Asamblea Popular anunció hoy la fecha de votación en los distritos electorales de las provincias de Siria. Las elecciones tendrán lugar el domingo 5 de octubre de 2025", informó el organismo a través de su canal de Telegram.

Según el comunicado, la fecha se estableció siguiendo las disposiciones de la Declaración Constitucional y los decretos número 66 y 145 de 2025 emitidos por el actual Gobierno de transición.

La agencia oficial de noticias siria SANA informó de esta decisión y detalló que el Comité extendió ayer el plazo para presentar apelaciones contra los miembros de los organismos electorales hasta el final del horario laboral de esta jornada.

La celebración de estos comicios estaba inicialmente prevista entre el 15 y el 20 de septiembre, para dar tiempo a la elección de los entes electorales, pero la semana pasada el Comité anunció su aplazamiento sin especificar una fecha exacta.

Este sistema de elección parlamentaria no es por voto directo de los ciudadanos, sino que se realiza en base a un sistema piramidal, en el que una serie de comités de cada distrito selecciona un padrón de personas que son las únicas que pueden tanto presentarse a diputado como elegir a los representantes.

Mediante este sistema se eligen 140 de los 210 parlamentarios del país, mientras que el presidente Ahmed al Shaara nombra directamente a los 70 restantes.

Esta es la primera selección de diputados desde el derrocamiento de Al Asad, bajo cuyo mandato eran consideradas una farsa, y para ella se ha adoptado un sistema excepcional argumentado la falta de capacidades logísticas para desarrollar unas elecciones tradicionales en plena transición.