Taiwán emite una alerta marítima ante la proximidad del tifón Ragasa

La advertencia cubre los mares al sureste de Taiwán, incluidas las islas Orquídea y Verde, así como el canal de Bashi, situado entre el extremo norte de Filipinas y el sur de Taiwán.

A las 08:30 hora local (00:30) del domingo, momento en que se decretó la alerta marítima, Ragasa se hallaba unos 760 kilómetros al sureste del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán, y se movía en dirección noroeste a oeste a una velocidad de entre 14 y 21 kilómetros por hora, de acuerdo a la CWA.

La última medición disponible indicó que el temporal presentaba vientos máximos sostenidos de 173 km/h en su centro y rachas de hasta 209 km/h.

En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, la especialista de la CWA Wu Wan-hua afirmó este domingo que el tifón traerá lluvias esporádicas a la ciudad norteña de Keelung y al condado oriental de Hualien a partir de esta misma tarde.

El impacto de Ragasa en Taiwán se sentirá especialmente el lunes y el martes, con lluvias torrenciales previstas en el este de la isla y en las regiones montañosas de Kaohsiung y Pingtung, apuntó Wu.

La plataforma de seguimiento meteorológico Zoom.earth prevé que Ragasa siga intensificándose en las próximas horas hasta adquirir la categoría de 'supertifón' en la noche del domingo, pudiendo tocar tierra en el archipiélago filipino de Batanes el lunes con vientos de hasta 260 km/h.

Los tifones son fenómenos meteorológicos recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas.