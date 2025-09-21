'The Fence', la directora Claire Denis levanta una valla entre Matt Dillon y África

El actor estadounidense, que canceló este sábado a última hora su presencia en el Festival, hace el papel de Horn, el jefe de obra en un gran proyecto en un país indeterminado de África Occidental, en esta película que compite en sección oficial por la Concha de Oro.

Comparte alojamiento con el joven ingeniero Cal (Tom Blyth), un recinto donde recibe a su esposa Leone (Mia McKenna-Bruce). Juntos vivirán el acoso durante toda la noche de Alboury (De Bankolé), que como un espectro en la oscuridad, exige el cuerpo de su hermano.

Se trata de una adaptación de la obra de Bernard-Marie Koltès 'Combat de nègre et de chiens' ('Combate de negro y de perros') (1977) que la directora de 'Chocolat' llevaba queriendo hacer más de treinta años, relató, tal y como había prometido al dramaturgo, amigo suyo, antes de que falleciera en 1989, en aquellos "años difíciles del sida".

Entre Dillon y De Bankolé se establece una "muralla en diálogos" hecha "ladrillo a ladrillo", explicó la directora francesa, nacida en 1949. Y no tuvo dudas de que la poderosa presencia escénica de Isaach de Bankolé, con el que ya había trabajado en 'No Fear, No Die' ('S´en fout la mort'), 'White Material' y 'Chocolat', era la adecuada para esta película.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Para mí no era complicado, mi personaje viene a pedir el cuerpo de su hermano y mientras que no se lo den no se va a ir, todos los subterfugios no funcionan, él lo que quiere es a su hermano y ya. No atiende a propuestas", describió el intérprete de esta película que también habla de dominación y postcolonialismo.