Ucrania derriba 33 drones lanzados por Rusia en ataque nocturno

"Las defensas aéreas derribaron o inutilizaron 33 drones, 'Shaded', Gerber y de otros tipos, en el norte, este y centro del país", indicó la Fuerza Aérea de Ucrania en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

Según ese parte militar, se registraron 21 impactos en ocho puntos del país en un ataque en el que Rusia lanzó sus sistemas desde Kursk, Millerovo, Briansk y Primorsko-Ajtarsk.

De un total de 54 sistemas lanzados por Rusia, unos 30 de ellos eran modelo 'Shahed', de tecnología iraní.

El ataque de este domingo se produce después de una jornada en la que Rusia lanzó más de medio millar de drones y 40 misiles, en un ataque que el sábado dejó en la ciudad de Dnipró, en el centro del país, tres muertos y 36 heridos tras un impacto de misil en un bloque de apartamentos.

