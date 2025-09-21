Mundo

Un apagón eléctrico afecta las operaciones del Aeropuerto las Américas de Santo Domingo

Santo Domingo, 21 sep (EFE).- Un apagón eléctrico afecta las operaciones del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), el principal aeródromo de Santo Domingo y el segundo del país en número de viajeros, informó este domingo Aerodom, la empresa administradora del complejo aéreo.

Por EFE
21 de septiembre de 2025 - 15:15
Aerodrom señaló que un fallo en una seleccionadora interna es el causante de la falta de energía que afecta al aeropuerto, aunque los vuelos siguen operando gracias a que tanto el campo aéreo como la torre de control realizan sus labores con sistemas de respaldo.

Debido al apagón la empresa aérea indicó que "no es posible procesar pasajeros en la terminal".

Por ello, Aerodrom recomendó a los pasajeros con vuelos programados no acudir al aeropuerto hasta que se restablezca la energía.

"Nuestros equipos continúan trabajando sin descanso para restablecer el servicio eléctrico", afirmó la empresa.

