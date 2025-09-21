Un juez colombiano envía a prisión preventiva a siete narcotraficantes de 'Los del Dorado'

La medida, solicitada por la Fiscalía, alcanza a Edilson Palacio Orjuela, alias Calvo, señalado como jefe de la organización; y a Orlay Sánchez Rojas, alias Negrito; Daniel Valencia Echeverry, alias Daniel; Robinson Andrés Galvis Gómez, alias Calero o Calen; Hicswober Polanía Sánchez, alias Ober o La Gata; Dubán Ferney Ceballos Henao, alias Paisa o Jetón; y José Adier Ortiz Eberrei, alias Jota.

Según precisó la Fiscalía en un comunicado, el grupo obtenía pasta base de coca en el departamento de Nariño (suroeste), la ocultaba en vehículos de carga y la trasladaba a laboratorios clandestinos en zonas rurales del Puerto Triunfo, en el departamento de Antioquia (noroeste).

En los laboratorios, la sustancia era procesada y convertida en clorhidrato de cocaína para finalmente ser transportada al Caribe colombiano y allí coordinar su salida por vía marítima.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; cohecho por dar u ofrecer; y concierto para delinquir agravado, cargos que no fueron aceptados.

'Los del Dorado' fueron capturados en operativos conjuntos de la Policía colombiana con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en los departamentos de Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca y Caquetá.

Colombia, principal productor mundial de cocaína, conoció esta semana la decisión de Estados Unidos de retirar al país de la lista de naciones que en el último año cumplieron con la lucha al narcotráfico, un proceso conocido como 'descertificación' que en Colombia no se aplicaba desde 1997.

Pese a la medida en mención, la Casa Blanca concedió una exención para evitar recortes en la ayuda al país andino.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó la 'descertificación' como "un insulto" y un "instrumento de dominación y poder".