Un muerto y cinco heridos en un ataque de drones ucranianos en la región rusa de Bélgorod

"En la aldea de Rakitnoye, un hombre murió tras el ataque de un dron FPV. Falleció en el lugar", informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, a través de su canal de Telegram, quien añadió más adelante que también resultó herida su esposa.
El gobernador, recientemente reelegido, comunicó que a causa del impacto de otro dron contra una granja fueron hospitalizados un hombre y dos mujeres.
Un tercer dron impactó contra un tractor que trabajaba en el campo, por lo que el quinto herido fue también trasladado a un hospital en la capital regional.
Esta mañana el Ministerio de Defensa ruso notificó que las defensas antiaéreas derribaron 19 drones ucranianos durante la noche, la mayoría sobre la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, pero sin embargo no comunicaron de ningún derribo sobre Bélgorod.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En cambio, Gladkov resumió que en el transcurso de las últimas 24 horas unos 90 drones atacaron la región, una de las más castigadas por los aparatos aéreos no tripulados ucranianos.